Inter, Esposito pronto a nuovo prestito in Serie A: due squadre su di lui

L'attaccante cerca un'esperienza per rilanciare la sua carriera

Sebastiano Esposito cerca squadra. Infatti, il giovane talento di proprietà dell' Inter non giocherà nell' Anderlecht nella seconda parte di stagione. L'attaccante, infatti, è ai ferri corti con l'allenatore belga Veldman .

Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, su Esposito ci sarebbero due club di Serie A: Salernitana ed Empoli . Il classe 2002 ha bisogno di un progetto che possa rilanciare la sua carriera, dopo due stagioni all'estero non particolarmente fortunate.

La speranza dell'Inter è che un ritorno in Italia possa giovare ad Esposito. In modo da ritrovare un talento che, nei pochi scampoli avuti in nerazzurro, aveva mostrato di avere grandi potenzialità e che detiene il record di marcatore più giovane a San Siro (17 anni 5 mesi e 19 giorni).