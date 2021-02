Festa (Il Sole 24 Ore): “Suning cede le quote? Il segnale è chiaro”. Conseguenze anche sull’Inter

Continuano a rincorrersi le voci riguardanti le scelte della proprietà dell’Inter, particolarmente in difficoltà soprattutto a causa delle conseguenze economiche generate dalla pandemia. Nella giornata di oggi, infatti, si è parlato del possibile ingresso all’interno di Suning di aziende vicine al governo cinese, che avrebbero dovuto acquistare circa il 25% delle quote, oppure della trasformazione dello stesso gruppo in una holding a controllo statale.

Ma quali saranno le conseguenze di questo sull’Inter? Alla domanda ha provato a rispondere il giornalista de Il Sole 24 Ore Carlo Festa sul proprio profilo Twitter: “Se davvero venderanno 25%, credo che l’incasso servirà alla holding per ripagare vari debiti. In ogni caso sia che entrino gruppi privati sia a maggior ragione se entra lo Stato cinese, il segnale è chiaro: cedere tutto ciò che si può cedere. Quindi anche l’Inter”.