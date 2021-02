Corsera – Suning sospesa in Borsa, controllo passa ad Alibaba? Cosa succede in Cina

Anche il Corriere della Sera pone i riflettori, ancora una volta, su Suning dopo la notizia arrivata dalla Cina sulla sospensione del titolo alla borsa di Shenzen.

A prendere il controllo del colosso di Nanchino potrebbe essere la Alibaba di Jack Ma, così come resta in piedi l’ipotesi di un ingresso dello Stato nel capitale. Comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda potrebbero arrivare alla riapertura dei mercati, ma resta chiara l’esigenza impellente di liquidità.

Lo scenario: “I rumors prevalenti sono per l’intervento di un’azienda vicina al Partito che andrebbe in soccorso di un imprenditore integrato nell’apparato politico comunista come è Zhang Jindong. L’ipotesi Alibaba circola sia perché non ha problemi di liquidità ma soprattutto per il fatto che con la controllata Taobao è già partner nel capitale (circa 20%). A dicembre, poi, per fare cassa la famiglia aveva dato in garanzia proprio ad Alibaba le attività della holding di famiglia tra cui la quota di controllo dell’Inter e un altro pacchetto della quotata Suning”.

