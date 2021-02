Verso Inter-Genoa, da Barella a Lukaku: 4 diffidati, ma Conte non fa sconti. Turnover contro il Parma

Niente sconti in vista del Genoa, è questa la decisione di Conte in vista della prossima sfida di campionato. Dopo aver perso Hakimi per squalifica, restano in diffida Barella, Bastoni, Brozovic e Lukaku.

Tutti e 4 però scenderanno in campo regolarmente domenica a San Siro. Come infatti riportato da Tuttosport, le scelte di Conte non verranno condizionate dalle diffide. Con ogni probabilità però il tecnico nerazzurro opterà per il turnover nel turno infrasettimanale in programma contro il Parma, 4 giorni prima del big match contro l’Atalanta.

Al Tardini potrebbero essere così impiegati Sanchez, Vidal o Gagliardini e Young al posto di Lukaku, Eriksen e Perisic.

