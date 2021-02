Dalla Cina – Jiangsu FC a rischio scioglimento, Suning non commenta: lo scenario

Oltre ai futuri societari dell’Inter e di Suning.com, tanti dubbi ci sono anche attorno al destino del Jiangsu FC, club calcistico cinese nelle mani del colosso di Nanchino.

Secondo quanto riportato da Sina.com, la famiglia Zhang vorrebbe cedere il club: è di ieri la notizia dell’ipotesi di una vendita simbolica ad un centesimo per far fronte alla situazione debitoria del club, ma le trattative non sono facili e la possibilità dello scioglimento del club non è esclusa. Al momento però Suning avrebbe preferito non commentare queste notizie.

