VIDEO – Stankovic torna a Milano, l’Inter lo saluta così: “Ci sono tre tipi di gol al volo…”

Dopo il 2-2 di Belgrado servirà un’impresa alla Stella Rossa di Dejan Stankovic per accedere agli ottavi di finale di Europa League. A San Siro i serbi avranno di fronte il Milan che però non è nel miglior momento di forma. L’ex centrocampista dell’Inter torna così in quella che è stata la sua casa per ben 9 stagioni.

Dopo la splendida accoglienza della Curva Nord per il beniamino che ci ha fatto innamorare grazie ai suoi gol impossibili, anche l’Inter sul suo account Twitter ha voluto omaggiare il ritorno di Stankovic in modo particolare. “Ci sono tre tipi di gol al volo: 1. Bello 2. Bellissimo 3. Dejan Stankovic”, con il video della rete storica contro il Genoa da metà campo del 17 ottobre del 2009.