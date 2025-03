Dopo la bella vittoria per 0-2 a Rotterdam, l’Inter ospita il Feyenoord nella partita di ritorno valida per gli ottavi di finale di Champions League. Tante assenze sia nei nerazzurri che nella formazione olandese, Inzaghi nel riscaldamento ha perso anche De Vrij che si è fatto male e ha preso il suo posto Acerbi.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

SOMMER 6 – Il Feyenoord arriva un paio di volte dalle sue parti e deve disinnescare due conclusioni da fuori che potevano essere insidiose

PAVARD 6 – Attento in marcatura non concede occasioni agli avversari dal suo lato difensivo

ACERBI 6,5 – Non lascia spazi alla prima punta avversaria, Ueda.

BISSECK 6,5 – Si lancia anche in avanti cercando un dribbling vedendo tanto spazio ma non riesce ad arrivare al tiro

DUMFRIES 6,5 – Indossa la fascia da capitano e dimostra subito grande attenzione con un paio di preziose chiusure difensive. In avanti serve un bel cross per Taremi alle mezz’ora ma leggermente lungo

FRATTESI 6 – Prova qualche inserimento, suo pezzo forte del repertorio ma non ha avuto occasioni per segnare. Prestazione positiva anche senza squilli, Spaventa San Siro nel finale di gara quando chiede il cambio: Inzaghi perde ancora pezzi a metà campo.

CALHANOGLU 6,5 – Bell’avvio sia in fase di impostazione che di recupero palla, gestisce in maniera molto saggia la sfera nei momenti di lungo palleggio nerazzurro. Commette un’ingenuità colpendo in pieno il piede dell’avversario e regalando un rigore che rischia di ridare speranze agli olandesi. Si riscatta con un bel tiro dal dischetto che vale il nuovo vantaggio. Dal 61′ ASLLANI 6 – Entra in campo e dopo pochi istanti perde palla ed è costretto ad un fallo che gli costa un giallo pesante

MKHITARYAN 6,5 – Si rende protagonista di alcuni lanci molto precisi soprattutto uno verso Dumfries che prende applausi da tutta San Siro

CARLOS AUGUSTO 6 – Sempre ordinato e pulito il laterale brasiliano che non spinge ai livelli di Dimarco ma riesce a fornire i giusti equilibri contando anche che alle sue palle c’è Bisseck che non è mancino di piede. Dal 61′ BASTONI 6,5 – Entra in campo col piglio giusto e si propone molto bene in avanti in questo ormai suo nuovo “ruolo” di esterno. Perfetto anche in difesa con una chiusura che salva la porta di Sommer.

TAREMI 6,5 – Ha una grande occasione ma calcia debolmente e si fa parare il tiro. Subito in avvio di ripresa è poi bravo e rapido nel togliere la palla all’avversario e a prendersi il rigore

THURAM 7,5 – Aiuta l’Inter a mettere la gara subito in discesa con un grande gol che ricorda quello nel derby contro il Milan. In generale la sua partita è fenomenale e colpisce anche una traversa da urlo dopo un grandioso dribbling. Cori e ovazione di San Siro al momento della sua uscita. Dal 71’ARNAUTOVIC S.V.–

INZAGHI 6,5 – Costretto a cambiare la formazione nel riscaldamento inserendo Acerbi per De Vrij, schiera bene la sua squadra e con le giuste indicazioni per gestire bene il vantaggio dell’andata ed è ancora più agevolato il lavoro dalla perla di Thuram