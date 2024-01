Inter GRANDE con le grandi: che FILOTTO negli scontri diretti!

La vittoria con la Fiorentina ha confermato ancora una volta la grande tenuta mentale dell’Inter, capace di vincere soffrendo, come si addice alle grandi squadre. Ed è proprio negli scontri diretti che i nerazzurri hanno dato fin qui il meglio di sé in campionato.

Se si guarda, infatti, ai risultati nelle partite con le prime 7 squadre della classifica, i nerazzurri sono imbattuti e hanno fin qui pareggiato solo 2 volte, con Juventus e Bologna, ottenendo, per il resto solo vittorie convincenti.

Se al conteggio si aggiungono poi anche Roma e Napoli, indietro in classifica, ma in lotta per un posto europeo, il parziale diventa ancora più netto: 6 vittorie e 2 pareggi, 18 gol fatti e 5 subiti, per un bottino totale di 20 punti sui 24 a disposizione.

Numeri impressionanti, che danno ulteriore lustro al percorso nerazzurro e che testimoniano come la squadra di Inzaghi sia grande sempre, anche contro altre grandi. L’obiettivo, ora, è riconfermarsi nella supersfida di domenica sera contro la Juventus.