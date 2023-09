DELIRIO nello spogliatoio dell’Inter a fine gara: ecco cosa è successo con Inzaghi

C’erano grandi aspettative attorno al Derby di Milano, ma l’Inter ha fugato ogni dubbio, mostrando una netta superiorità sul Milan. Una prestazione stellare dei nerazzurri, messi in campo in modo magistrale da Simone Inzaghi.

Un risultato che, inevitabilmente, ha scatenato la gioia di tutto il gruppo squadra al termine della gara. Come racconta La Gazzetta dello Sport, i giocatori hanno voluto celebrare in primis il loro allenatore: negli spogliatoi, infatti, Inzaghi è stato portato in trionfo dai suoi ragazzi, sollevato e lanciato come nelle migliori scene di gioia dei film americani.

Un segnale di grande compattezza di tutto il gruppo, che ha grande fiducia nel suo allenatore e che sembra essere focalizzato come mai prima d’ora sull’obiettivo da raggiungere. La stagione è appena iniziata, ma l’Inter è intenzionata ad andare fino in fondo.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter ha vinto il Derby con una prestazione stellare dei suoi giocatori, ma anche grazie alla solita, ottima preparazione della gara da parte di Inzaghi, che si è confermato un mago in questo tipo di gare. Il tecnico ha pienamente il polso della situazione e sembra consapevole della sua forza come mai prima d’ora da quando è in nerazzurro.