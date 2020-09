Inter-Fiorentina, gol Lautaro o autogol Ceccherini? La decisione della Lega

Il secondo gol dell’Inter, siglato da idea di Lautaro Martinez, è viziato da un tocco di Federico Ceccherini, difensore della Fiorentina. In questi casi è la Lega a fare chiarezza in merito all’assegnazione del gol, anche per mettere a tacere tutte le voci dei fanta-allenatori che attendono le decisioni per poter calcolare i punti di giornata. In questo caso, come era già chiaro durante la gara e l’assegnazione della rete, la Lega ha assegnato l’autogol a Ceccherini che ha poi portato al vantaggio dell’Inter per 2-1.

