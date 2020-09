Inter-Fiorentina, Lautaro segna ancora ‘da fuori’: in Europa è in top 3

La nuova stagione dell’Inter, nel match d’esordio in campionato contro la Fiorentina, si è riaperta decisamente nel segno di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino prima agguanta il pareggio sullo scadere del primo tempo con una conclusione di rara bellezza da fuori area, e successivamente nella ripresa vizia l’autorete di Ceccherini su un suo tiro dalla sinistra. E’ grazie al primo gol, però, che il centravanti ex Racing de Avellaneda è schizzato in alto ad una speciale classifica tutta europea.

Tenendo conto dei top 5 campionati in Europa, infatti, Lautaro Martinez – con quattro reti all’attivo – è il terzo calciatore ad aver realizzato più gol da fuori area nell’anno solare 2020. Secondo i dati Opta, solo Calhanoglu e Malinovskiy hanno fatto meglio: “Lautaro Martínez ha segnato quattro gol da fuori area nell’anno solare 2020 considerando tutte le competizioni: fra i giocatori dei top-5 campionati europei, solo Calhanoglu (otto) e Malinovskiy (cinque) hanno fatto meglio nel periodo. Nostrani”.

