Inter-Fiorentina, Biasin perplesso: “Perché toccar la migliore difesa in Serie A?”. Poi elogia “il Pallone d’oro dei sottovalutati”

Ricominciare con una vittoria è sempre importante. Specialmente se, come stasera, la vittoria arriva dopo una partita davvero clamorosa. Lo sa bene l’Inter e lo sa anche Fabrizio Biasin, giornalista di fede nerazzurra, che sul proprio profilo Twitter gioisce per la rimonta interista: “I tre punti servono per rivedere gli errori con più serenità“. Ma l’analisi non finisce qui, perché c’è spazio anche per una sensazione da non sottovalutare: “Andare a toccare la miglior difesa della serie A non è parsa una gran mossa“.

Per chiudere, alla fine del proprio messaggio, ecco poi due complimenti a due dei giocatori chiave di questa incredibile sfida: “Complimenti a Franck Ribery, giocatore eterno. Ed anche a Danilo D’Ambrosio, il pallone d’oro dei sottovalutati…“.

