Inter-Fiorentina, Cucchi: “Attacco tanta roba, in difesa serve tanto lavoro. E forse serve tenere Skriniar…”

“Complimenti a Franck Ribery, un fuoriclasse assoluto“. Si chiude così l’analisi di Riccardo Cucchi, storica firma del giornalismo sportivo , della partita di questa sera tra Inter e Fiorentina. La penna italiana su Twitter dice la sua a proposito del clamoroso 4-3: “Non so se Conte riuscirà a “rinsavirla”. Ma l’Inter così pazza riesce a tenerti incollato fino all’ ultimo secondo… partita incredibile. In attacco c’è molto. In difesa invece c’è da lavorare“. Poi si chiude con un messaggio rivolto ai vertici societari nerazzurri: “Forse servirebbe anche non cedere Skriniar“.