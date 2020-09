Inter-Fiorentina, Conte (Sky): “Skriniar? La società valuterà in caso di offerte, ma lui è parte del progetto”

Terminata la prima gara di campionato dell’Inter, con la vittoria sulla Fiorentina per 4-3, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Ecco, quindi, le parole di Conte: “Penso che la Fiorentina sia una buonissima squadra, difficile da affrontare: noi abbiamo fatto una fase offensiva importante, portando tanti uomini in avanti, segnando 4 gol e creando tante occasioni. Però, vedo l’aspetto negativo: siamo stati fin troppo ottimisti quando avevamo palla, invece chi non ha palla deve pensare alle ripartenze. Dobbiamo migliorare da questo punto di vista, però grandi meriti ai ragazzi che ci hanno messo il cuore contro un’ottima squadra, con qualità e singoli importanti. Portiamo a casa questi tre punti e siamo contenti“.

Inoltre, Conte ha aggiunto: “A centrocampo numericamente siamo cresciuti, anche perché l’anno scorso a prescindere dall’aspetto numerico siamo stati falcidiati dall’assenza di Sensi. Gagliardini è rimasto fuori due mesi, Barella ha avuto l’intervento al menisco. Non è stata semplice, ecco perché l’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di importante e straordinario. Oggi siamo di più, c’è qualità ma poi dobbiamo metterci quantità: siamo una squadra molto offensiva, in mezzo si deve anche correre e fare quantità. Abbiamo giocato col trequartista per metterlo nelle migliori condizioni, è sempre stato il suo ruolo… Rispetto all’anno scorso tra gli esterni è rimasto solo Young. Poi è tornato Perisic che ha dimostrato grande voglia ed ha fatto una grande partita. Bastoni in mezzo è un’alternativa provata a causa della squalifica di de Vrij. Kolarov era alla prima partita e sono contento per quanto fatto“.

Poi, su Skriniar: “Skriniar personalmente fa parte del progetto. Oggi c’è stata una scelta tecnica, ha giocato D’Ambrosio invece di Milan, ma lui è a disposizione. Poi non so se la società possa prendere in considerazione qualche offerta importante, siamo aperti a qualsiasi situazione. Ma Milan giocherà, è parte del progetto“.

