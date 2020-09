Inter-Fiorentina, Conte (Inter Tv): “Vittoria di cuore! A centrocampo tanta qualità, ma serve più equilibrio”

Una vittoria da cardiopalma, una rimonta da Pazza Inter. Buona la prima per Antonio Conte che batte 4-3 la Fiorentina di Beppe Iachini nell’anticipo serale della 2a giornata di Serie A.

Il tecnico nerazzurro si è concesso ai microfoni di Inter Tv al termine dell’incredibile partita di San Siro: “Abbiamo affrontato un buonissimo avversario. Siamo stati bravi in avanti, abbiamo portati tanti giocatori ad attaccare. Al tempo stesso ne abbiamo portati fin troppi, abbiamo perso equilibrio spesso tra attacco e difesa. La Fiorentina è stata brava a ripartire e a farci male. Possiamo migliorare, ai ragazzi va dato merito perché hanno dimostrato voglia e cuore. Non era semplice”.

I 5 cambi: “Saranno fondamentali, anche perché numericamente rispetto alla stagione scorsa, siamo tanti. Soprattutto a centrocampo, ora li ho tutti. Siamo messi meglio, anche dal punto di vista qualitativo siamo messi bene. L’anno scorso c’erano anche infortunati, vedi Sensi o a Barella. Serve anche quantità oltre alla qualità, bisogna fare più attenzione su questo. Dobbiamo essere più pessimisti quando attacchiamo e farci trovare pronto nelle ripartenze”.

La lunghezza della rosa: “La svolta caratteriale dipende anche dal modulo. Non penso che chi ha giocato prima non abbia fatto bene. Dobbiamo migliorare sul concetto di equilibrio, non siamo stati impeccabili. I ragazzi lo sanno, si gioca ogni 3 o 4 giorni. C’è chi giocherà e chi non giocherà, ci sarà coinvolgimento totale. Tutti devono essere a disposizione per il bene dell’Inter”.

