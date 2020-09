Inter-Fiorentina, Lautaro Martinez (Dazn): “Domani farò una grigliata per festeggiare: i gol sono per la famiglia”

Ai microfoni di Dazn Lautaro Martinez appare molto contento e soddisfatto per il gol e per la vittoria della sua Inter in rimonta contro la Fiorentina.

“Un gran gol e mezzo per cominciare la stagione? Sì, sono veramente contento. Abbiamo giocato con cattiveria e intensità, proprio quello che ci chiede il mister. Abbiamo fatto quattro gol contro una squadra molto difficile da affrontare”.

“Domani organizzerò sicuramente una grigliata per festeggiare; noi argentini siamo soliti fare queste cose. L’esultanza? Dedico i miei gol ad Agustina e alla bimba che arriverà; sono felice per la mia famiglia, sono sempre tutti presenti e li sento tutti molto vicini”.

