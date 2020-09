Inter-Fiorentina, Sensi (Inter Tv): “Vittoria di gruppo! Come sto? Mi sento bene, voglio farmi trovare pronto”

Dopo la pazza rimonta di San Siro sulla Fiorentina, Sensi si è concesso ai microfoni di Inter Tv per analizzare la prima vittoria stagionale in campionato.

Ecco le sue parole: “Una grande rimonta, di squadra. Voluta dal gruppo. Abbiamo avuto carattere, sapevamo che contro la Fiorentina non sarebbe stato facile”.

L’ingresso nel secondo tempo: “Non è facile entrato in campo, soprattutto quando la squadra è in svantaggio. Ma in panchina puoi capire quello che puoi dare e fare quando entri, ho provato a dare il meglio e sono contento della prestazione”.

Obiettivi personali e di squadra: “Mi è mancata continuità, ho avuto problemini fisici. Ho lavorato sulla prevenzione e continuo a farlo anche negli allenamenti. Voglio farmi trovare sempre pronto. Non vogliamo commettere gli stessi errori del passato. L’Inter deve puntare in alto, vogliamo raccogliere più punti possibili”.

Siamo LIVE ora su

YouTube. Entra a commentare la partita con noi