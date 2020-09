Inter-Fiorentina, D’Ambrosio (Dazn): “Scudetto? Parte di un progetto di crescita. Abbiamo voluto a tutti i costi la vittoria”

Danilo D’Ambrosio ha deciso la partita di stasera, con il suo gol che è valso il 4-3 contro la Fiorentina. Al termine del match, ha detto la sua ai microfoni di Dazn.

Ecco, dunque, le dichiarazioni di D’Ambrosio: “Facciamo di tutto per vincere senza soffrire. La partita si era messa male, siamo stati sfortunati in diverse occasioni ma questa squadra vuole vincere ed ha cambi che possono fare la differenza. Ogni volta che scendo in campo cerco di dare il 100% e la squadra ha i suoi benefici. Se faccio qualche gol in più sono sempre più contento. Lo Scudetto fa parte di un progetto di crescita: dobbiamo fare meglio dell’anno scorso. L’Inter di stasera ha voluto a tutti i costi questa vittoria”.

