Inter-Fiorentina, 4° gol all’esordio per Romelu Lukaku

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, nella gara contro la Fiorentina ha segnato la sua quarta rete consecutiva all’esordio della stagione. Era accaduto con la maglia nerazzurra già alla scorsa stagione, quando segnò la rete 3-0 contro il Lecce a San Siro. Questa volta ha segnato la rete del 3-3 contro la Fiorentina e subito dopo è arrivato il vantaggio dell’Inter per 4-3 con Danilo D’Ambrosio.

A Romelu Lukaku, il gol all’esordio, era già capitato nelle due stagioni precedenti al suo arrivo all’Inter in Premier League. Nella stagione 2018/19 segnò al suo esordio da titolare nella seconda giornata di campionato nella sfida persa contro il Brighton per 3-2. Nella stagione 2017/18 segnò una doppietta all’esordio contro il West Ham United nella gara vinta per 4-0.

