Al termine di una partita al cardiopalma, l’Inter vince a San Siro la prima in campionato con una rimonta clamorosa maturata negli ultimissimi minuti per 4-3 sulla Fiorentina. Vota qui di seguito il migliore in campo di Inter-Fiorentina.

