L’attesa è finita! L’Inter di Antonio Conte fa il suo esordio in Serie A ospitando a San Siro la Fiorentina. Un test subito importante per Lukaku e compagni, chiamati subito a rispondere alla vittorie delle sue rivali. Come di consueto ecco le pagelle e i voti LIVE curati da Passione Inter:

HANDANOVIC 6

D’AMBROSIO 6

BASTONI 6

KOLAROV 6

YOUNG 6

BARELLA 6

BROZOVIC 6

PERISIC 6

ERIKSEN 6

LAUTARO 6

LUKAKU 6

