Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: c’è Eriksen! Vidal dalla panchina?

L’attesa sta per finire. L’Inter domani sera esordirà in Serie A ospitando a San Siro la Fiorentina di Beppe Iachini, a quota 3 punti in classifica dopo il successo alla prima giornata contro il Torino.

Antonio Conte sembra intenzionato a partire con il 3-4-1-2. Davanti a capitan Handanovic, non ci sarà lo squalificato De Vrij: al suo posto da centrale Bastoni, ai lati D’Ambrosio e Kolarov. Escluso dall’undici titolare Skriniar per motivi di mercato.

Mediana tutta azzurra composta da Barella e Gagliardini, sulle fasce Hakimi e Perisic. Chance importante in vista per Eriksen alle spalle della LuLa. Vidal, Sensi e Brozovic verso la panchina.

Nella Fiorentina spazio agli ex Biraghi, Duncan e Kouame. Maglia da titolare per l’obiettivo di mercato Milenkovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Duncan, Ambrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouame.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<