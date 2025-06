Inter-Fluminense a RISCHIO: cosa sta succedendo

Domani sera alle ore 21 italiane è in programma Inter-Fluminense, ottavi di finale del Mondiale per Club. La gara dovrebbe giocarsi a Charlotte, ma il suo svolgimento sembra essere ora a rischio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Secondo il quotidiano, infatti, in quella zona c’è pericolo fulmini dalle 12 alle 16. Pertanto, la gara, in programma alle ore 15 locali, potrebbe essere sospesa o rinviata. Il “Seek Cover Protocol”, infatti, sarebbe molto chiaro in merito a questi eventi, che non riguardano solo lo sport: in caso di fulmini entro un raggio di 12,7 km dallo stadio, l’evento va sospeso immediatamente, senza alcun tipo di eccezione.

Le condizioni metereologiche andranno monitorate con attenzione nelle prossime ore, per capire se ci saranno o meno le condizioni per giocare e se la gara potrà essere portata a termini senza interruzioni. Negli scorsi gioni, due gare sono state sospese momentaneamente per questioni metereologiche (Auckland-Boca Juniors e Benfica-Chelsea).