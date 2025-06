Nuovo STOP in attacco per Chivu: si è fermato in allenamento

Prosegue il percorso di avvicinamento a Inter-Fluminense, ottavi di finale del Mondiale per Club, ma la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente per Cristian Chivu. Infatti, il tecnico è stato costretto nelle ultime ore a fare i conti con un nuovo infortunio in attacco.

Come riportato da Sky Sport, Francesco Pio Esposito si è fermato in allenamento per via di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni andranno valutate al meglio nelle prossime ore, ma la gara di lunedì potrebbe essere a rischio.

Notizie parzialmente consolatorie, però, arrivano da Marcus Thuram. L’attaccante francese, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo, ma c’è da capire quanto potrà giocare contro la Fluminense. Niente da fare per Davide Frattesi: il centrocampista continua a lavorare a parte.