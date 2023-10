Inter perfetta fuori casa: avvio storico in Serie A. Ma i precedenti…

Doveva essere una trasferta difficile, ma l’Inter ha affrontato la gara contro il Torino con la giusta mentalità e ha portato a casa una vittoria netta e autoritaria. Un risultato e una prestazione, che hanno confermato l’ottimo inizio di stagione lontano da San Siro.

Nelle prime 4 gare fuori casa in Serie A, infatti, i nerazzurri hanno ottenuto solo vittorie: 2-0 con il Cagliari, 1-0 con l’Empoli, 4-0 con la Salernitana e 3-0 con il Torino. Ben 10 gol segnati e nemmeno uno subito. In trasferta la squadra di Inzaghi è stata fin qui uno schiacciasassi.

Un avvio così ha solo due precedenti: la stagione 1966/67 e quella 2012/13. La nota scaramantica negativa è che in entrambi i casi non arrivò poi lo Scudetto. A questo, però, l’Inter non vuole pensarci: la seconda stella è un obiettivo da non fallire.