Torino-Inter, ecco il retroscena di Inzaghi sui cambi

L’Inter ha ottenuto una bella vittoria contro il Torino, ma, andando oltre il risultato, i nerazzurri hanno avuto qualche difficoltà nel primo tempo a scardinare la difesa granata. A cambiare lo spratito della gara sono stati i cambi di Simone Inzaghi, che hanno dato nuova linfa alle offensive nerazzurre.

Nel post-partita, il tecnico ha fatto capire come questa fosse una strategia ben programmata e non scelte frutto delle sensazioni del momento, ad eccezione dell’uscita di Barella, ammonito. Queste le sue parole, raccolte da La Gazzetta dello Sport:

“Le partite sono di due fasi, una fino al 60’, l’altra nell’ultima mezzora. Chi è entrato ha fatto bene, noi dobbiamo sfruttare i cinque cambi, le rotazioni devono essere sempre un valore aggiunto per noi. Le sostituzioni le avevo pianificate già prima della partita, sono felice di come sia andata, dispiace solo per Barella che senza il giallo immeritato non sarebbe uscito. Ma vincere a Torino non è semplice, sono soddisfatto”.