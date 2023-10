Thuram e Lautaro sono implacabili: sfida lanciata a Lukaku

Un avvio di stagione folgorante e una chimica che non lascia spazio a dubbi: Thuram e Lautaro Martinez sono la nuova coppia gol dell’Inter e stanno trascinando i nerazzurri grazie alle loro prestazioni. Contro il Torino sono andati a segno entrambi, migliorando ulteriormente il proprio score stagionale.

Lautaro Martinez è a quota 12 gol totali, mentre Thuram ieri ha trovato il primo gol in trasferta, arrivando a quota 4 gol, conditi anche da 5 assist. Non è solo una questione di numeri: anche ieri, in una giornata difficile, la Thu-La ha saputo trovare i guizzi giusti per tirare l’Inter fuori dalla difficoltà.

Ora c’è il Salisburgo in Champions, ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, un pensiero è già alla sfida con la Roma dell’ex Lukaku. Una sfida speciale per entrambi: Lautaro si sente tradito dal belga e vuole vendetta, mentre Thuram ha l’occasione per completamente il belga. La sfida è lanciata.

L’opinione di Passione Inter

L’avvio di stagione della nuova coppia gol dell’Inter è andato anche oltre le aspettative, tanto da riuscire ad attutire in modo molto efficace l’assenza di alternative all’altezza in attacco. Lautaro Martinez ha raggiunto una maturità da giocatore di livello assoluto, mentre Thuram continua a crescere tatticamente e mentalmente di partita in partita. La sfida contro la Roma sarà particolare, ma ora la testa dell’Inter deve essere esclusivamente al Salisburgo.