Inter-Genoa, Inzaghi ritrova due titolari: infortuni superati

Dopo l’ottava vittoria consecutiva in campionato, undicesima fra tutte le competizioni, è tempo di mettere nel mirino Inter-Genoa, gara valida per la 27a giornata di Serie A in programma lunedì sera (ore 20:45).

Simone Inzaghi si prepara a riaccogliere due titolari reduci dai rispettivi infortuni che appaiono superati: si tratta di Francesco Acerbi e Marcus Thuram. Il difensore è fermo da Roma-Inter per un risentimento al soleo, mentre l’attaccante ha rimediato un’elongazione all’adduttore sul finire del primo tempo di Inter-Atletico Madrid in Champions League.

Ieri ad Appiano Gentile entrambi hanno aumentato i carichi di lavoro e fra oggi e domani dovrebbero riaggregarsi al gruppo, puntando alla convocazione per la gara di lunedì. Sia Acerbi che Thuram, nel migliore dei casi, partirebbero comunque dalla panchina.