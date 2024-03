Continuano a susseguirsi gli strascichi arbitrali relativi a Inter-Genoa, gara andata in scena lunedì scorso e vinta dai nerazzurri per 2-1 che ha fatto infuriare l’ambiente rossoblù per il rigore concesso alla capolista.

Qualche giorno fa era arrivato il durissimo attacco del presidente Zangrillo a Barella e Inzaghi, ma oggi la storia si tinge di un nuovo capitolo. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, l’Aia ha inviato ufficialmente le sue scuse al Genoa per il rigore concesso all’Inter in occasione del contatto fra Barella e Frendrup. Un episodio giudicato evidentemente grave e per il quale l’arbitro Ayroldi verrà fermato.