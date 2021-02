Niente conferenza della vigilia in vista di Inter-Genoa. Le recenti positività al Covid-19 in società comunicate ieri dal club nerazzurro, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Alessandro Antonello, hanno portato alla cancellazione preventiva dell’evento, essendo i tesserati, nonostante i tamponi negativi, in isolamento preventivo.

