Verso Inter-Genoa, le probabili scelte di Conte

Antonio Conte, rasserenato dalla negatività dei tamponi eseguiti alla squadra dopo le positività nella dirigenza, può guardare ora con la mente più libera alla partita di domenica contro il Genoa per consolidare il primato in classifica. Il tecnico salentino probabilmente confermerà la formazione che sta facendo fruttare al meglio i suoi dogmi.

Unica nota dolente l’assenza obbligata di Hakimi per squalifica: al suo posto giocherà quasi certamente dal primo minuto Darmian. Per il resto Conte va sul sicuro: fiducia a Eriksen e Perisic e dieci undicesimi del trionfale Derby con il Milan confermati. Poche possibilità poi di vedere Sensi in panchina. Per l’ex centrocampista del Sassuolo, con cui lo staff va con i piedi di piombo per evitare le consuete ricadute, sarà più probabile la presenza contro il Parma la settimana successiva.

Questo il probabile 11 titolare nerazzurro domenica:

Handanovic; Skrinar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Eriksen, Brozovic, Barella, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.