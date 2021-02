Inter-Genoa, Conte in conferenza stampa: “Romelu sta diventando più cattivo, faccio i complimenti a tutti”

Può essere più che soddisfatto Antonio Conte per la prestazione e per il risultato di oggi pomeriggio. La sua Inter supera il primo dei due ostacoli settimanali, vincendo per 3 a 0 contro il Genoa, chiudendo la partita con un altro clean sheet.

Al termine della partita il mister ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: “Sicuramente è una buona Inter, che sta confermando quel che di buono sta facendo. Confermarlo di partita in partita è molto importante. Ricordiamo che il Genoa è in grandissima forma, e nonostante le difficoltà abbiamo creato tanto, nel primo tempo potevamo fare il secondo gol e stare più sereni, ma nel secondo è stata una squadra tosta. Posso solo fare i complimenti a tutti i ragazzi, a chi ha giocato e chi è entrato.

LUKAKU – “Romelu è un calciatore che è cresciuto e sta crescendo tanto. Lo step più importante per Romelu al di là del fatto che può ancora migliorare, sta crescendo a livello di mentalità e cattiveria, perchè lui è un buono, e sta crescendo nella cattiveria nei contrasti e nell’incitare i compagni.”

SQUADRA – “Tante volte si parla di chi fa gol, ma non dimentichiamo chi difende, i nostri difensori e il portiere meritano applausi. Darmian merita applausi, ogni volta che entra fa sempre la sua parte. Barella e Brozovic stanno avendo una continuità di rendimento che prima non avevano, ma non solo loro. Sono contento per tutti i ragazzi, quando si lavora ci sono i risultati e ci si allena con il sorriso.”

SANCHEZ – “Penso che Alexis sia in questo momento in una condizione psicofisica ottima, la migliore da quando è qui. Si sta allenando in maniera importante e ci sta mettendo tanta voglia e tanta attenzione. Lukaku e Lautaro stanno facendo cose straordinarie, ma Sanchez è un valore aggiunto senza dubbio. Può esserlo dall’inizio, a partita in corso, si può fare affidamento su di lui e bisogna fargli i complimenti per l’atteggiamento. E’ un giocatore che sta bene.”

