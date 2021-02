Nona vittoria di fila a San Siro e un gol subito nelle ultime sette: l’Inter vola sulle ali dell’entusiasmo

L’Inter guidata da Antonio Conte non vuole più fermarsi. Con la vittoria di oggi contro il Genoa è arrivato il nono successo di fila a San Siro, testimonianza che il fattore casa conta anche senza il pubblico negli spalti. L’allenatore nerazzurro può essere contento del lavoro che sta facendo e anche la ritrovata solidità difensiva, che è un marchio delle squadre di Conte, è un fattore fondamentale: nelle ultime sette partite in Serie A i nerazzurri hanno subito solo un gol, arrivato nella sfida contro la Lazio con successiva vittoria per 3-1. Il fatto che l’Inter abbia tenuto la porta inviolata e sia arrivata poi la vittoria con squadre come Juventus e Milan, fa capire il salto di qualità fatto dai nerazzurri.

