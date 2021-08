Inter-Genoa, le formazioni UFFICIALI: Dzeko punta unica, Sensi a supporto

Nel Genoa, Ballardini manda Vanheusden in campo dal 1'

E' l'inizio di un nuovo percorso. E' l'inizio di un campionato da affrontare da campioni in carica, con uno Scudetto cucito sul petto e da difendere con tutte le armi. L'Inter si presenta così al debutto in campionato contro il Genoa (calcio d'inizio ore 18.30), e queste sono le scelte di Simone Inzaghi per il primo atto di questa stagione: Dzeko in avanti come unico terminale offensivo, supportato da Sensi sulla trequarti. Conferme in tutte le altre zone del campo, a partire dal trio difensivo Skriniar-de Vrij-Bastoni di fronte ad Handanovic. Assente Lautaro Martinez, indisponibile e squalificato.