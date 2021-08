Inter-Genoa, Handanovic (Inter TV): “Tanta voglia di ripartire. Tifosi? Importante averli qui”

Mancano pochi minuti al calcio d'inizio del match

Mancano pochi minuti al calcio d'inizio di Inter - Genoa , partita che segnerà il debutto dei nerazzurri nell'edizione 2021-2022 del campionato di Serie A . Nell'attesa, Samir Handanovic , portiere e capitano dell'Inter, è stato intervistato ai microfoni di Inter TV, e ha così espresso le proprie sensazioni prima del primo atto ufficiale della stagione: "La voglia c'è sempre: soprattutto dopo un campionato come quello scorso, dove abbiamo vinto, c'è ancora più voglia di ripartire e di fare bene", ha dichiarato.

Continua poi il capitano: "Le prime giornate sono sempre un po' così, non si deve dare nulla per scontato - ha detto - Ogni squadra ha le sue qualità, ma è più importante quello che facciamo noi e quello che abbiamo preparato. Sta a noi dimostrarlo e vincere. I tifosi? E' fondamentali averli con noi, siamo molto contenti e orgogliosi di vederli qui. Si sa che il calcio è dei tifosi e anche per i giocatori è meglio averli qui".