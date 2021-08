Inter-Genoa, Handanovic (DAZN): “Con Inzaghi stesso modulo di Conte, partiamo da una buona base”

Calcio d'inizio previsto per le ore 18.30

In attesa del calcio d'inizio di Inter - Genoa , debutto dell' Inter nell'edizione 2021-2022 del campionato di Serie A , il portiere e capitano nerazzurro Samir Handanovic ha così parlato ai microfoni di DAZN: "Siamo una squadra che lavora da 2-3 anni insieme, forte, sappiamo cosa dobbiamo fare in campo - ha detto - Con Inzaghi abbiamo lo stesso sistema dell'anno scorso, per cui paritamo già con una buona base. Ascoltiamo quello che ci chiede, seguiamo le due idee e sta a noi farle vedere".

Infine, una battuta sull'ex compagno Borja Valero, che per DAZN è commentatore dopo il ritiro da calciatore professionista: "Vedo che tanti calciatori poi fanno gli allenatori o i commentatori. Bene per lui, gli faccio un grosso in bocca al lupo per il nuovo ruolo", ha commentato.