Inter-Genoa, la moviola di Cesari rivela: “Mancata espulsione”

Un episodio arbitrale che ha fatto un po’ discutere in Inter-Genoa, ultima partita giocata dai nerazzurri sabato sera, è stato analizzato dalla moviola di Pressing, programma in onda sulle reti Mediaset. Si tratta dell’intervento fallo di Fabio Miretti che in scivolata ha colpito in ritardo Bastoni prendendosi un cartellino giallo.

Graziano Cesari non è però del tutto d’accordo con questa decisione e commenta: “Miretti ha rischiato molto con l’intervento su Bastoni in cui è stato ammonito. Prende il pallone e il ginocchio colpisce il polpaccio di Bastoni. Un intervento molto pericoloso, in netto ritardo. Fortunatamente con la destra non prende il piede di Bastoni ma è una situazione in cui c’è un’interpretazione”.

All’ex arbitro di Serie A gli ha poi fatto eco un ex calciatore proprio del Genoa come Alessandro Matri che presente in studio ha concordato per l’espulsione come scelta corretta: “Più rosso che giallo, rischioso, rischi di spezzargli una gamba”.