Chi è Fabbri, l’arbitro di Inter-Lazio: ultimo precedente caotico

L’Inter torna in campo in campo in Coppa Italia, con in palio un possibile derby contro il Milan. Nei quarti di finale, i nerazzurri affrontano la Lazio e in caso di vittoria si ritroverebbero di nuovo di fronte i rossoneri. Gli uomini di Inzaghi, comunque, dovranno fare attenzione alla squadra di Baroni, autrice fin qui di un’ottima stagione. Il calcio d’inizio sarà martedì 25 febbraio alle ore 21.

A dirigere la gara sarà Michael Fabbri, arbitro della sezione di Ravenna.

Fabbri è uno degli fischietti più noti del campionato di Serie A e dal 2019 è anche arbitro internazionale dal 2019. Nonostante sia solo un classe 1983, vanta un’esperienza più che decennale nella massima serie italian e in questa stagione ha già diretto 12 partite di campionato.

Per il ravennate, però, sarà la prima gara in Coppa Italia della stagione, nonché la prima stagionale con l’Inter, incontrata 2 volte lo scorso anno, contro il Cagliari e contro il Verona. In entrambi i casi la squadra di Inzaghi ha trovato la vittoria.

La gara di San Siro contro i veneti, in particolare, fu teatro di un finale caotico e pieno di episodi arbitrali che fecero discutere per giorni. In particolare, in merito al secondo gol dei nerazzurri di Frattesi, per un contatto Bastoni-Duda, e per il rigore, poi sbagliato, dall’Hellas. Contro la Lazio, infine, un solo precedente, ma all’Olimpico: stagione 2022/2023, vittoria per 3-1 dei biancocelesti, alla 3a giornata.

Al fianco di Fabbri, ci saranno Imperiale e Capaldo come assistenti e Pezzuto da quarto uomo. Al VAR Chiffi, con Aureliano nel ruolo di AVAR.