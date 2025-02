Infortunio Zalewski, quante partite può saltare con l’Inter

In una settimana importante e che può risultare decisiva come questa, sia sul fronte Coppa Italia che per la Serie A, l’Inter deve fare i conti con l’infortunio di Nicola Zalewski. L’esterno polacco ha riscontrato un problema fisico in una delle ultime sessioni di allenamento e non sarà parte della squada per le prossime gare.

Il club nerazzurro ha comunicato quest’oggi i dettagli dell’infortunio del calciatore di proprietà della Roma e lo ha fatto con una nota diramata sul proprio sito ufficiale. Zalewski è vittima di un risentimento muscolare al soleo della gamba destra e dovrà quindi osservare un periodo di stop obbligato.

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, dovrà fare a meno del suo numero 59 per alcune partite ma per definire esattamente i tempi di recupero servirà attendere ulteriori esami e l’evoluzione clinica di questo suo infortunio. Salterà le partite con Lazio e Napoli, la speranza è quella di recuperarlo per il match di Champions League contro il Feyenoord oppure per la gara successiva.