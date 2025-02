Inzaghi ha scelto il SOSTITUTO di Zalewski: pronta la convocazione

Nella giornata di oggi l’Inter ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Nicola Zalewski che si è fermato per un problema muscolare e che dovrà quindi stare fermo alcuni giorni saltando le prossime importanti partite dei nerazzurri che questa settimana sfidano Lazio in Coppa Italia e Napoli in Serie A.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe scelto di inserire nella lista dei convocati un giovane della Primavera interista per sopperire al ko del laterale polacco ex Roma che è solo l’ultimo di un elenco che comprende anche Correa, Sommer e Carlos Augusto.

Visto che non ci sarà neanche il laterale ex Monza, le scelte sugli esterni possono essere ridotte all’osso e Inzaghi ha così deciso di unire al gruppo della prima squadra anche il giovane Matteo Motta. Si tratta di un esterno della Primavera nerazzurra classe 2005 che in questa stagione ha già fornito 9 assist e segnato 2 gol.