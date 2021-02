Inter-Genoa, avvio lampo: Lukaku realizza il gol più veloce della stagione nerazzurra

Avvio lampo per l’Inter nella sfida di Serie A contro il Genoa, sbloccata dopo pochissimi secondi di gioco. La formazione di Antonio Conte ha trovato subito la via della rete grazie a Romelu Lukaku, arrivato in porta sfondando la difesa avversaria dopo un dialogo rapido fra Nicolò Barella e Lautaro Martinez.

Quello del belga è il gol più veloce della stagione nerazzurra, realizzato dopo soli 32 secondi dal fischio d’inizio. Una rete che va ad incanalare subito nel modo giusto l’incontro del Meazza.

