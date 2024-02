La vittoria convincente contro l’Atalanta ha regalato all’Inter il +12 sulla Juventus, mettendo un bel po’ di margine dai bianconeri in chiave Scudetto. Tuttavia, gli uomini di Inzaghi non vogliono rallentare in Serie A e il focus è già sulla prossima gara con il Genoa. E il tecnico dovrà fare i conti con un po’ di dubbi e possibili assenze.

Chi non ci sarà sicuramente è Bastoni, ammonito nel secondo tempo del match contro i bergamaschi e squalificato per la prossima gara. Praticamente certa anche l’assenza di Calhanoglu, che dovrebbe tornare per la gara contro il Bologna.

Maggiori speranze, invece, per Acerbi e Thuram, per la cui convocazione sembrano esserci discrete probabilità, sebbene con un impiego limitato. Buone notizie sono arrivate anche da Frattesi, che non ha avuto bisogno degli esami strumentali e che potrebbe essere a disposizione per la gara contro i liguri. Le sue condizioni, tuttavia, andranno monitorate nei prossimi giorni.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter per la sfida di lunedì 4 marzo:

3-5-2: Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic