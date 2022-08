Inter, Gosens fatica ancora: Inzaghi gli dà fiducia ma intanto Dimarco…

Il ragazzo ha ancora un po' di ruggine addosso, nonostante si stia allenando molto duramente per entrare in condizione. Nessuno si aspettava fosse il nuovo Perisic, essendo due giocatori completamente diversi, ma l momento, secondo La Gazzetta dello Sport, il titolare a sinistra rischia di essere Dimarco per l'inizio di stagione. L'ex Verona non ha la gamba per fare l'esterno a tutta fascia, ma, almeno in attacco, al momento dà più garanzie di Gosens.