Inter, senza uscite importanti nessun colpaccio: solo interventi low cost

La strategia nerazzurra

Pietro Magnani

Niente Milenkovic o Akanji per ora. Probabilmente resteranno solo un sogno per la difesa dell'Inter. I nerazzurri infatti devono, come di consueto, fare i conti con le casse esigue del club e difficilmente riusciranno a piazzare un grande colpo per la difesa.

Il colpaccio, se vogliamo metterla così, sarebbe la permanenza di tutti i big, Skriniar in primis. Se lo slovacco dovesse rimanere, i mancati arrivi di Bremer e Milenkovic si potrebbero digerire senza tanti problemi, al netto di un De Vrij in evidente declino. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport l'Inter continua a cercare un difensore, ma setaccerà il mercato nella seconda parte di agosto, alla ricerca di un innesto low cost dell'ultimo minuto. Magari un parametro zero o un prestito senza obbligo di riscatto.

Diverso sarebbe il discorso in caso di cessione di Skriniar o Dumfries. Ma l'impressione è che, per evitare di destabilizzare ulteriormente la squadra, si cercherà in ogni modo di trattenerli, soprattutto ora che la fine del mercato si avvicina.