Pinamonti, telenovela infinita: spunta pure un club di Premier

Continua senza sosta la telenovela Pinamonti . L' Inter vuole cederlo ma con diritto di recompra, tutte le medio-piccole italiane lo vogliono ma a prezzo di saldo, il ragazzo rifiuta tutte le proposte. Insomma anche sul fronte cessioni "minori" l'Inter non può dormire sonni tranquilli. E tra tutti i vari litiganti, a trionfare potrebbe essere l'outsider che non ti aspetti.

In mezzo ad Atalanta (gradita al giocatore), Sassuolo, Monza e Salernitana infatti, secondo Corriere dello Sport potrebbe spuntare con prepotenza... il Notthingam Forest. La nobile decaduta del calcio inglese, fresca di promozione in Premier League, starebbe infatti cercando una giovane punta di peso per il proprio attacco. Il club inglese al momento avrebbe solo chiesto informazioni sul costo del cartellino, ma non è escluso che possa tornare alla carica in maniera concreta con i 20 milioni richiesti dai nerazzurri. Resta però da capire se il Notthingam sarà disposto ad accettare la recompra oppure no.