L’Inter si gode il ‘metodo Volpi’: infortuni dimezzati e tanta prevenzione

Non può essere solo un caso se l'Inter negli ultimi anni è stata fra le squadre che hanno accusato meno infortuni durante l'arco di una stagione. Riprendendo ad esempio lo studio condotto da Tuttosport sui dati dell'ultimo campionato, ad inizio maggio i calciatori dell'Inter avevano saltato complessivamente 71 partite per infortunio, circa un terzo rispetto alle 233 dei milanisti e alle 209 degli juventini. Appena 18 stop muscolari per i ragazzi di Simone Inzaghi, contro i 22 della squadra di Pioli e i 35 di quella di Allegri. 5 invece gli infortuni di tipo traumatico per i nerazzurri, 14 i rossoneri e 36 i bianconeri.