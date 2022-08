La Repubblica – Mertens aspetta la chiamata dell’Inter: il punto attaccanti

Telefono che difficilmente però squillerà nei prossimi giorni, visto che - come ribadito più volte da Marotta e Inzaghi - l'attacco dell'Inter è già al completo, con quattro attaccanti top (Lautaro, Lukaku, Dzeko e Correa) e un giovane della Primavera che verrà aggregato come quinto centravanti per tutta la prossima stagione. Per Mertens, o per qualsiasi altro attaccante, non ci sarà spazio anche qualora dovesse andar via Pinamonti: questa è la linea definitiva del club.