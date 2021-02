GdS – Inter, gruppo al completo col rientro di D’Ambrosio. Vecino spera nella convocazione

Buone notizie per Antonio Conte che con il rientro in squadra di Danilo D’Ambrosio ha finalmente a disposizione il gruppo al gran completo. Con il recupero dall’infortunio del difensore campano – che difficilmente verrà convocato già stasera – si è svuotata del tutto l’infermeria nerazzurra che aveva dato da diverse settimane il via libera alla ripresa delle attività di Matias Vecino. Il centrocampista uruguagio gradualmente sta trovando la forma migliore e la scorsa settimana ha disputato il primo incontro ufficiale della sua stagione con la formazione Primavera, andando anche a segno dopo pochissimi minuti.

Come ricordato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, all’Inter mancheranno però sia Romelu Lukaku che Achraf Hakimi causa squalifica nel primo dei due match di semifinale di Coppa Italia in programma questa sera contro la Juventus. Per quanto riguarda le ultime di formazione, invece, Conte sostituirà le due pesanti assenze con Matteo Darmian a destra e Alexis Sanchez in coppia con Lautaro Martinez. Sulla fascia sinistra Ashley Young tornerà titolare dopo due panchine di fila, con Barella-Brozovic-Vidal a completare la linea del centrocampo. Intoccabile il terzetto difensivo composto da Skriniar-de Vrij-Bastoni, tra i pali confermato Handanovic.

