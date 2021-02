GdS – Barella al centro di ogni ragionamento sul futuro dell’Inter. Il club vuole farlo diventare una bandiera

Una volta che mette piede in campo, sembra proprio non esaurirsi mai Nicolò Barella che in termini di energie può fare invidia a qualsiasi calciatore attualmente in circolazione. E’ per questo motivo che nello scorso turno di campionato contro il Benevento Antonio Conte ha rivoluzionato 2/3 di centrocampo, senza però rinunciare alla presenza dell’ex Cagliari nella solita posizione di combattimento sulla mediana, insieme ad Eriksen e Gagliardini.

Ennesima prestazione di quantità e qualità in cui per sua fortuna ha potuto rifiatare lasciando il campo al 64′ a risultato già ampiamente acquisito per i nerazzurri. Giusto il tempo di ricaricare le pile in vista della sfida di Coppa Italia in programma questa sera per l’Inter nell’andata delle semifinali contro la Juventus. Match in cui a centrocampo, stavolta al fianco di Brozovic e Vidal, ci sarà sempre l’instancabile Barella.

Come spiegato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, non solo in campo ma anche nei progetti sportivi del management dell’Inter, la presenza del calciatore sardo è costante. Non esiste sostanzialmente ragionamento sulla formazione nerazzurra del futuro che non preveda la centralità di un ragazzo che si sta dimostrando totale come Nicolò Barella. A 23 anni la strada è ancora lunga da percorrere, ma dopo aver mandato in tilt il centrocampo di Pirlo un paio di settimane fa il suo percorso di crescita pare sia già giunto ad un ottimo punto.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<