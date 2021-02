TS – Inter attiva sul fronte rinnovi: D’Ambrosio prolunga, quasi fatta per Lautaro. E due contratti sono già sistemati

E’ stata una mossa senz’altro intelligente quella adottata dall’Inter durante l’ultima sessione di mercato in cui il club nerazzurro ha fatto registrare zero movimenti in entrata. In assenza di liquidità, infatti, il management interista ha pensato bene di portarsi avanti con alcuni rinnovi di contratto molto importanti, che erano rimasti in cassetto per troppo tempo. A partire dai due accordi praticamente già trovati con Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, che assicureranno al reparto difensivo solidità per tanti altri anni.

Passando a quello probabilmente più discusso negli ultimi giorni, vale a dire quello di Lautaro Martinez. Gli agenti del centravanti argentino hanno incontrato più volte la dirigenza nerazzurra durante la scorsa settimana, riuscendo ad ottenere un aumento sui cinque milioni di euro più bonus a stagione fino al 2024. Come aggiunto questa mattina da Tuttosport, un altro accordo in dirittura d’arrivo è infine quello di Danilo D’Ambrosio. Il difensore andrebbe in scadenza al termine di questa stagione, ma i suoi agenti hanno già incontrato il club raggiungendo l’intesa per il prolungamento di un altro anno.

